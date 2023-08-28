大陸綜藝節目《中國好聲音》遭停播仍風波不斷，近期屢爆出人民幣50萬（約台幣220萬元）買導師轉身的傳聞，讓柏霖無辜受牽連，對此，他昨（27日）深夜發聲明：「一轉50萬（人民幣/約220萬新台幣）的說法，我鄭重澄清我本人及我的公司絕無與中國好聲音有任何金錢往來，有的也只是交通費和住宿費的報銷費用！」

唱跳藝術家柏霖PoLin近日參加大陸選秀節目《中國好聲音》，他初登場就以蔡健雅的〈遺書〉，並結合優美現代舞蹈演出，成為第1位唱跳達成4轉的選手，獲得周華健、薛之謙、潘瑋柏和前Super Junior M的成員劉憲華（Henry）4位導師賞識，紛紛表達想爭取他入隊，柏霖最終選擇對於他的表演評析精準的導師劉憲華。

隨著節目受李玟風波影響，還扯出人民幣50萬（約台幣220萬元）買導師轉身的傳聞，讓柏霖無辜受牽連，對此，他昨深夜發聲明：「 一轉50萬的說法，我鄭重澄清我本人及我的公司絕無與中國好聲音有任何金錢往來，有的也只是交通費和住宿費的報銷費用！」表示他從海外線上海選到今年6月到上海面試，錄了10幾首歌，其間還有2次的考核，到最後能上得了盲選舞台，都已經是經過無數考核，層層檢驗的了。

柏霖感性說：「這段時間，看到同樣有著對音樂的熱情，對未來夢想的同儕們，為共同的目標堅持著，是一段艱辛又值得的過程」，但近期鬧出各種風波，「已經明顯淹沒我們這些新人歌手的努力了」，最後，柏霖感謝節目團隊，在比賽期間協調他音樂編曲、燈光、道具、服裝等等的需求，「在我的團隊和我接觸的人裡，大家確實都很友善、很認真對待每位選手的舞台，我心存感謝，不論有多少紛沓混亂，至少我是這樣認為！」