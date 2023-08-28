除此之外，周一將輪到亞洲市場首度對上周五全球三大央行總裁鮑爾（Jerome Powell）、拉加德（Christine Lagarde）和植田和男（Kazuo Ueda）在傑克森霍爾發表的談話做出反應，但由於英國市場適逢假期休市，亞股交易料將較為清淡。

在本周亞洲國家發布的經濟數據中，對市場影響最大的應屬本周晚些時候發布的中國服務業與製造業採購經理人指數（PMI）。 投資人和決策官員亟欲尋找中國經濟正在回升的跡象，但預測調查顯示該數據仍將疲軟。

為了扭轉經濟和市場頹勢，中國證監會在周末拋出震撼彈，宣布證券交易印花稅減半徵收，並於周一生效，「以活躍資本市場、提振投資者信心」。此外，該主管機關亦宣布證交所降低融資保證金維持比率規定，並在規範股份減持行為和階段性收緊IPO節奏方面也推出利多政策。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）已經抵達北京，將展開為期4天的訪問，兩國之間的再度交鋒也將成為市場關注焦點。隨著這全球前二大經濟體之間的關係跌入谷底，雷蒙多此行旨在促進美中之間的商務關係。

亞洲股市本周初的局面要比近幾周好，但也沒有好太多，MSCI亞洲（除日本外）指數雖然終止了連3周的下跌，但也僅小漲0.2%，創下去年11月以來最小周漲幅。尤其在前3周累計重挫10%後，這樣的反彈實在稱不上出色。

亞洲市場面臨的阻力顯而易見，即金融環境正急劇收緊，而這主要因為美國公債殖利率穩步上揚所致。

根據高盛的金融環境指數，上周全球、新興市場和中國面臨今年以來最緊縮的金融環境。

另數據顯示美元已連漲6周，而在過去16周，美國2年期公債殖利率就有13周上漲。

目前美股主要指數期貨小漲，延續上周五聯準會主席鮑爾在傑克森霍爾央行年會發表談話後的升勢。

鮑爾雖然表示必要時將進一步升息，且利率可能保持在具限制性水準直到確信通膨率將回落至2%目標，但他也強調在經濟前景不明之際，聯準會在做出貨幣決策時將「謹慎行事」。

上周五道瓊指數收漲0.73%，標普500指數漲0.67%，那斯達克指數漲0.94%。就周線來看，道瓊指數上周收跌0.45%，為連續第2周收黑。標普500指數周漲0.82%，那斯達克周漲2.26%，均結束連跌3周的低迷走勢。