台中市一名陳姓男子2019年騎乘機車搭載梁姓少女（17歲），途中因未與其他車輛保持安全距離，導致與林姓駕駛的貨車發生追撞事故，梁女重傷不治。梁母傷心欲絕，向陳、林2人求償360萬元，其中以217萬元作為撫養費。台中地院經審理，審酌梁母於大立光任職，年薪百萬，應無需撫養，最終判賠林、梁二人105萬元。

根據判決書，梁女於2019年5月23日晚間近11時，搭乘朋友陳男的機車共同外出。行至台灣大道6段近正英路口時，陳男貿然通過路口，未注意道路上與其他車輛之間的安全距離，迎面遇上正轉彎進入台灣大道6段的林男駕駛貨車。陳男不及反應先撞上1輛機車，緊接再追撞林男貨車，此車禍事故中，後座梁女摔落地面後頭部重創，後經送醫宣告重傷不治。梁母悲痛欲絕，憤而提告。

經調查，警方事後依《過失致死罪》將陳、林二人移法送辦，事故鑒定認定陳男、林男二人各有6成、4成肇事原因。

針對刑事告訴，梁母提出女兒醫療費用6萬8千元、殯葬費87萬6元、撫養費217萬3841元、精神撫慰金150萬元，扣除林男所強制險給付101萬6677元，最終向陳男、林男提出360萬元賠償金。

至於民事部分，台地院經審理，審酌梁母於大立光公司任職，月薪均逾9萬，多年累計則達百萬，亦擁4筆房地產及汽車1輛。法官考量，梁母距離退休仍距離20年之久，彼時財產將累計高達近千萬，也認為梁母未就年滿65歲後無法維持生活舉證，而追加精神撫慰金過高，因此認定撫養費217萬元部分屬無據，駁回撫養費請求。

至於精神撫慰金150萬元，醫療費6萬8千元，法官則全數裁准；梁母原本所提87萬喪葬費，則僅裁准50萬元。

台中地院根據肇事比例分配，最終判林男賠償82萬、陳男206萬，鑒於梁母已領走林男101萬強制險，扣除後將不得再向林男求償，陳男則仍須賠償梁母105萬。

針對刑事部分，陳男、林男二人均依《過失致死罪》各判處11月徒刑、6月徒刑，可得易科罰金。