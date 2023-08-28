一名男子表示，昨天到好市多中和店消費，在停車場看到一排手推車放在歸還處，但數量多到已佔用車道，他不禁感嘆「是什麼樣的教育，可以教出這樣的國民？」呼籲要重視是非對錯問題，適時糾正他人，否則你我都有可能是下個受害者，貼文引發網友討論，有人說這是中和店的日常，也有人分享內湖店的亂象，指不少消費者把手推車推到公車站，公車來了就直接上車，「超沒水準」。

原PO昨（27）日於臉書社團《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》指出，昨上午到好市多中和店，在停車場看到一串手推車停在歸還處，但數量多到已佔用停車場車道，讓他看了直搖頭，「是什麼樣的教育，可以教出這樣的國民？」

圖文曝光，一票網友秒懂，「這是中和店的日常」、「內湖店一堆把手推車丟在公車站牌」、「內湖店還有很多人會把手推車推到對街，甚至更遠，然後直接離開，「超沒水準」、「我車子上次還被人用購物推車撞到掉漆、凹痕」、「我這都遇到放在路上，直接放別人的車後直接跑掉」、「老實講，最常遇到逆向搶車位的就是在好市多賣場，在內湖與中和都遇過，在好市多看到什麼現象都不用奇怪」。

原PO看到網友熱烈討論，也再更新貼文說，因大家長時間縱容，才會讓這樣的事情一再發生，若親友做了不對的事情，能在第一時間適當勸說，或站出來糾正，這樣才有可能改變我們生活的地方，當正面的聲音被蒙蔽了，總有一天，你我都有可能是下一個受害者。