台南市南區大同路二段656巷內3棟連棟透天民宅，今天清晨4點多突然傳出火災，消防人員先後救出李姓母子、鄭姓和吳姓女子等4名住戶；其中，41歲的鄭女左手及背部有2％的二度燒燙傷被送醫救治。救火過程中，消防局1名韓姓消防小隊長因罹患新冠肺炎第4天，抱病救災時突然換氣不順也被送醫。

今天清晨4點18分左右，市府消防局119勤務指揮中心接獲民眾報案，指南區大同路二段656巷內發生火災後，立即調派出南門、中正及公園等消防分隊25車57人到場搶救。

當消防人員抵達火場時，發現有1棟民宅因堆放大量雜物和舊報紙，火勢一發不可收拾，現場2棟民宅的1、2樓已全面燃燒。其中，住戶吳女爬到2樓遮雨棚，連同她養的貓都被消防人員架梯救下；李姓母親及林姓兒子則躲到3樓屋頂待救援，2人被救下也無大礙；至於41歲鄭女則從住處後方倉皇逃出，但因手及背部有2％的二度燒燙傷，被送往成大醫院治療。

另外，4點28分左右，南門分隊韓姓小隊長也因身體不舒服被送醫。事後，消防局表示，韓小隊長有高血壓病史，今天救災時，還是罹患新冠肺炎第4天，因救災時突然換氣不順，5點15分被送到台南市立醫院，意識清楚，並非救災時受傷。

消防人員直到上午6點9分才將火勢完全撲滅，據火場指揮官指出，因火場有住戶的1、2樓堆滿雜物，消防人員清理現場後，並未發現有人受困。起火原因是否有人為因素？仍待火災調查科人員進一步調查。

台南火警民宅新冠肺炎燒燙傷