明星投手「雷神」辛德加（Noah Syndergaard）不幸在31歲生日的前兩天遭到守護者DFA（指定讓渡）。辛德加屬於非常有潛力，卻因為傷病而沒有達到頂峰的投手，他生涯初期在大都會6個球季（實際上陣5季）繳出47勝31負、自責分率3.32的佳績，可惜今年急速衰退。辛德加28日出戰藍鳥6局失5分，守護者10比7獲勝，即將成為他在守護者的最後一戰，此舉是為了給另一位投手昆崔爾（Cal Quantrill）騰出名額。

2020年，辛德加27歲的時候接受右肘韌帶重建手術（Tommy John），缺席幾乎兩個球季，他那時正要投入自由市場，沒有比這更糟的受傷時機了。大都會仍給予辛德加合格報價1840萬美元，不過他以2100萬美元和天使隊簽約，還表示「很期待與卓奧特（Mike Trout）、大谷翔平聯手」。

天使2022年球季失敗，中途把表現穩定的辛德加賣去費城人，交換外野手莫尼亞克（Mickey Moniak）。費城人該季殺進世界大賽但輸給太空人，辛德加再度成為自由球員，獲得道奇1年1300萬美元。結果辛德加在道奇投出悲慘的1勝4負、自責分率7.16，被道奇貼錢賣到守護者之後依舊沒有好轉。

美媒分析辛德加是先發投手，最糟的情況也有球隊願意以小聯盟合約收留，或是留在守護者小聯盟。如果戰績優異的球隊想要增加投手厚度，必須在美國時間9月1日之前簽下辛德加，才能讓他在季後賽出場。