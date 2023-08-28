颱風還沒來，今、明兩天仍是高溫炎熱的夏季天氣，星巴克從今、明2天推出特定品項飲料買一送一優惠，品項包含那堤、夏日冰柚冷萃咖啡、焦糖咖啡星冰樂、醇濃抹茶奶霜星冰樂等，活動時間為上午11點晚上8點。

星巴克表示，今、明（28、29日）2天推出指定品項好友分享日，於上午11點至晚上8點，至門市購買2杯特大杯冰熱／風味一致的指定飲料，享買一送一優惠，活動品項為那堤、特選那堤、焦糖瑪奇朵、特選焦糖瑪奇朵、冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡、椰奶經典巧克力、豆奶玫瑰蜜香茶那堤、焦糖咖啡星冰樂、醇濃抹茶奶霜星冰樂。不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

星巴克表示，買一送一活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務，也不適用機場門市、高鐵門市、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、龍門、101典藏。

此外，路易莎周三（30日）前也有好友分享日，全門市每周一、二、三上午11點前全飲料第二件半價，不含手沖及精品咖啡；伯朗咖啡卡友在今天也有買一送一，持伯朗Lounge卡消費，可享飲品買一送一，飲品不限品項與容量，結帳金額以高價品計算，手沖咖啡、瓶裝飲品、啤酒不適用優惠活動。