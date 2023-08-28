輝達（NVDIA）日前預估第三季營收年增170%至160億美元，再創歷史新高，激勵股價隨即大漲，但隔日跌幅甚至比前一天上漲幅度還多，連帶衝擊台灣AI概念股表現。資深媒體人陳鳳馨對此表示，其實AI在伺服器市場中僅占一小部分，若其他廠牌打不過輝達，將擠壓到一般伺服器的發展，她強調AI無法彌補其他產業的衰退。

陳鳳馨在《風向龍鳳配》節目指出，發展AI以下3件事很重要，包括運算所需的運算式、人工智慧的數據量以及牽涉硬體投資的算力，而台灣擁有一系列的供應商，一定能滿足發展AI所需的硬體設備，股市因此立即反應未來硬體投資將快速暴漲的想像。

陳鳳馨提到，輝達第一季營收約70億美元，預估第二季可望達到110億美元，一季之間成長如此之快很少見，市場則評估122億美元已是驚人表現，輝達最後交出130多億的成績單，與第一季相比不僅成長百分之百，營收成長比預測值高2成，毛利率71％也很高。

陳鳳馨說，輝達預估第三季營收高達160多億美元，比市場估計高出兩成，毛利率也比第二季預測高，輝達在上週四公布財報後，帶動股價立即大漲，但只出現煙火慶祝的行情，隔天股價立刻熄火，跌幅甚至比前一天上漲的點數還要多。

對於輝達大幅下跌，陳鳳馨解釋，AI在伺服器市場中僅佔一小塊，若其他廠牌搶不到AI伺服器、打不過輝達，將導致其他一般伺服器快速滑落，她分析，輝達的成功，反而凸顯其他競爭對手可能面臨更為嚴重的失敗。

陳鳳馨說，台灣勢必要面對AI相關產品對於公司的貢獻比例偏低的問題，她強調，AI亮眼的成績單，無法彌補其他產業的衰退。