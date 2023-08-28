36歲馬來西亞籍男星祖雄與藝人佳娜交往後結婚，日前陪同已懷孕的佳娜返回她烏克蘭家鄉，但祖雄卻被禁止入境遭遣返，夫妻倆最終選擇在波蘭與佳娜家人團聚。未料，佳娜和祖雄竟在波蘭遭到種族歧視，讓她氣炸開嗆「再見波蘭，希望我不會再回來！」

佳娜因祖雄被遺返，於是夫妻倆便在波蘭待上2周，她表示「在波蘭遇到好多種族歧視」，從入境就開始歧視，在護照蓋章時，海關就用質疑的態度問她：「妳為什麼要嫁給這個亞洲人？找不到其他的男生了嗎？」還露出不禮貌的冷笑，嘲諷對著她跟祖雄說：「Why him？」（為什麼是他）。

佳娜還透露在當地情況「在波蘭的超市買東西時，一開始服務員看我們的態度還算正常，但當我開口跟她說烏克蘭語時（烏克蘭語跟波蘭語是有一定程度的接近，大多都聽得懂大概的意思）服務員的態度對我馬上轉變，變得很不客氣，讓我深深感受到波蘭人看不起烏克蘭人的態度！」

而夫妻倆準備離開波蘭前，到咖啡廳買點東西吃，祖雄跟當地人說她們聽得懂的英文，她們卻裝作好像聽不懂，後面還有三個亞洲人買東西時，她們的態度也是一樣，一直在刁難亞洲客人，但佳娜去跟她們說一模一樣的英文時，她們就突然聽得懂，態度對我很正常。

這讓佳娜認為「可能自己在亞洲太久，已經忘記歐洲這些歧視的問題，這兩周其實我都不太想出門，不太想看到她們歧視別人的嘴臉，我想說再見波蘭，希望我不會再回來！」