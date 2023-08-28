約20歲林姓男子駕駛小客車沿台9線台9線花蓮新城加灣段南下時，車輛不明原因右偏擦撞路樹，接著失控衝往對向車道且與大貨車碰撞後，當場失去呼吸心跳，經送醫救治無效。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

約20歲林姓男子駕駛小客車沿台9線台9線花蓮新城加灣段南下時，車輛不明原因右偏擦撞路樹，接著失控衝往對向車道且與大貨車碰撞後，因撞擊力道，貨車車頭被撞到全毀。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

台9線花蓮新城加灣段今天凌晨發生死亡車禍，約20歲林姓男子駕駛小客車南下時，車輛不明原因右偏擦撞路樹，接著失控衝往對向車道，與大貨車碰撞，由於撞擊力道大，林當場失去呼吸心跳，經送醫救治無效，經查2名駕駛無酒駕，詳細肇因仍待警方釐清。

林男今天凌晨1時46分許駕駛小客車沿台9線南下，行經178.2公里加灣洄瀾灣餐廳附近時，不明原因一直右偏，直到車輛擦撞路樹後，竟突然失控衝入北上車道，不慎與一輛營業大貨車發生擦撞。

由於撞擊力道大，林男車輛擋風玻璃碎裂成蜘蛛網狀，輪胎疑直衝上分隔島而洩氣，導致車輛傾斜，大貨車則是受到劇烈衝撞橫倒北上車道中央，且車頭全爛，現場零件四散，場面狼藉，路人見狀趕緊通報警消協助救援。

警消趕抵現場時，發現林男卡在駕駛座上失去呼吸心跳，經協助脫困並送往慈濟醫院救治後，凌晨2時43分許宣告不治，貨車26歲陳男、林女及1名女童則受到驚嚇，送往門諾醫院治療後，無大礙。經查，雙方駕駛酒測值均為0，至於肇事原因仍待警方釐清。

另外，該起車禍事故發生過近5個小時後，沿線173.5公里順安段南下車道也發生一起小客車與大貨車碰撞的交通事故，所幸僅造成1人受傷，無人死亡。