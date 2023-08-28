後方機車險追撞 怒持「安全帽追擊」

台中太平區長龍路日前爆發驚險的行車糾紛，一名張姓騎士騎車沿長龍路下山途中突遇對向車道一機車上水桶滾落，為閃避他緊急煞車，此舉造成後方騎士差點撞上，不明究理的後方張姓騎士及其後座乘客飆起國罵，還一路緊隨逼車；警方獲悉後主動偵辦，迅速找到張、林2人依法究辦。

太平警分局頭汴派出所副所長葉武翰指出，該案發生在26日約下午3點半左右，事發當時，張姓騎士騎著摩托車沿長龍路下山，往中埔三號橋的方向前進，行駛過程中，突然發現對向車道上有一名婦人機車腳踏墊上放著一個水桶突然滾落，為閃避，張男迅速煞車並停在了車道中央，也因此差一點被後方19歲張姓騎士摩托車追撞。

張男摩托車急煞的舉動引發後方的張姓騎士和21歲林姓乘客對不滿，他們不僅開始飆起國罵罵張男，還超越、逼車。甚至最後林男竟然摘下安全帽，對張進行威脅和攻擊，還拍打他的右手，幸好並未再釀成任何事故。

台中市警察局太平分局獲悉後立即展開調查，快速確定涉案的兩名男子身份，將兩人傳喚到案後也依刑法公然侮辱、恐嚇和傷害罪偵辦，另涉危險駕駛、後座乘客未帶安全帽部分，將據事實認定，分別依道路交通管理處罰條例舉發。

頭汴派出所副所長葉武翰表示，張男和林男到案後表示，雖然當時對前方騎士急停在路中感到不滿，但他們並不知道該騎士是為了閃避水桶而停下來的。雖然後來瞭解了真相，但他們也願意為自己的不當行為承擔責任。

太平分局呼籲民眾在行車過程中必須遵守交通規則，確保自己和他人的安全。一旦遭遇車禍或其他行車糾紛，應立即尋求警方協助，切勿情緒用事，以免引發不必要的紛爭。警方將依法對於不檢點的行為進行嚴肅處理，以保障市民的安全和社會秩序。