傳宣布參選2024？ 郭台銘召開記者會

鴻海創辦人郭台銘今（28）日上午10時將在總統府對面的張榮發基金會召開記者會，儘管外界許多聲音指責他「沒誠信」、「賭輸不認帳」根本無正當性等，但一般認為郭不甩前述批評，仍宣布獨立參選並展開連署。

郭台銘今日鄭重宣布，以總統參選人的身分投入2024總統大選，並全面展開連署以取得參選資格，代表主流民意欲整合藍白兩黨。

郭台銘說，民意永遠大於黨意、公益永遠大於私益，這次連署的意義不只表示支持郭台銘個人， 更是支持多數人民所期盼的改變，支持重要公共政策的討論，支持台灣繼續前進得力量。

「在野不整合，便宜賴清德！」郭台銘強調，他的參選是為促成在野陣營整合，他本來沒必要選，但是他所代表的中間聲音卻不能缺席，郭期許自己能成為團結的最大公約數，並將邀請在野陣營其他兩位候選人，一起坐下來喝咖啡、奶茶，大家一起商談國家大事。

郭台銘說，這次總統大選對中華民國的安危以及台灣未來的發展至關重要，請大家支持他的理念，請大家支持主流民意大聯盟的倡議，「讓我們大家一起攜手完成目標，重新帶給台灣人民希望，台灣加油！中華民國萬歲！」

另據TVBS報導，其副手人選更鎖定無黨籍立委高金素梅，果真如此，2024總統大選的選戰將進入「4腳督」局面，在野勢力再度分裂，想要政黨輪替就更無望。