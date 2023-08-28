美國能否與中國「脫鉤」？美國兩位經濟學者近日發布報告分析指，儘管美國減少了來自中國的直接進口，但經由產業鏈在越南、墨西哥等第三國的再分配，中美的「間接供應鏈」聯繫依然完好，甚至有所加強。報告直言，「中國仍然嵌入在美國供應鏈中」，

外媒報導，美國商務部的最新數據顯示，今年前6個月，美國從中國進口了約2030億美元的商品，比2022年同期減少25％，墨西哥和加拿大已經取代中國成為美國最大的商品供應國。報導指，美中貿易關係目前正面臨挑戰，因為美國正透過「近岸外包」鼓勵供應鏈「多元化」。

對此，美國哈佛商學院經濟學者阿爾法羅（Laura Alfaro）和達特茅斯學院塔克商學院副教授達文楚（Davin Chor）近期發布一份47頁報告。路透引述報告稱，美國對中國商品加徵關稅的做法，疊加其最近頒佈的產業政策以及新冠疫情，似乎確實觸發了供應鏈活動的「大遷徙」。

「美國從中國的直接採購減少了」，報告指出，從2016年中國商品占美國進口的21.6％降至2022年的16.5％，與此同時，以越南為代表的低成本地區和以墨西哥為代表的近岸外包地區的進口份額則在不斷增加。但是，報告也表示，中國在美國進口中的份額下降，並不必然代表中美之間真正的「脫鉤」。

報告注意到，在越南和墨西哥對美出口增加的同時，中國也「加強」了與越南、墨西哥以及其他國家的貿易和投資活動，許多貿易額似乎只是被「重新分配」到了第三國，「透過與這些第三方國家的貿易和全球價值鏈聯繫，美國很可能與中國保持著間接聯繫」。

與此同時，越南、墨西哥與中國的貿易聯繫也在逐步加強。1994年來自中國的商品占越南進口的9％，2010年這一比例已激增至26％，2022年更是達到了40％。2017至2022年間，美國在越南進口中的份額確實有所增長，但中國的增幅更大。

對於墨西哥，該國直接從中國的進口比例從1994的1％增長到2020的15％，再到2022年的22％。相反，墨西哥從美國進口的比例已從1994年的69％下降到2022年的44％。2017至2022年間，中國是墨西哥進口份額增長最多的國家。

外媒直言，即使美國企業已經採取措施減少從中國的直接進口，中國仍然是美國供應鏈中的重要一環。「美國與中國的間接供應鏈聯繫仍然完好無損；在某些方面，透過中國與越南和墨西哥的經濟聯繫，這些間接聯繫甚至在加強」。

該報告在結論中提到，已經有文獻證明，對中國商品加徵的關稅幾乎全部由美國買家透過提升價格來承擔，但這並沒有給美國帶來明顯抵消效益，例如改善美國製造業效率等。「人們擔心，推行美國現行產業政策的代價可能比公眾意識到的更廣泛、更大」。