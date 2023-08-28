駐日代表謝長廷的「微量放射性元素有益健康」說近日惹議，不只引來網友砲轟，綠委林靜儀也直言「太過了」。對此，國民黨智庫執行長、前立委柯志恩狠酸，謝長廷與駐德代表謝志偉一樣，每次講出來的話都會讓綠委們「臉上3條線」，她並建議，謝長廷要看清楚國際新聞，「不要在自己的腦袋瓜消化」。

謝長廷26日在臉書發文表示，微量放射性元素對人體有益，他以北投和日本玉川溫泉出產、含有微量放射性元素鐳的「北投石」為例，指出研究發現對健康有益。而在被網友批評後，謝長廷昨（27）日再度於臉書發文，強調沒有涉及核廢水相關話題，並稱美國幾十年前研究發現，低度放射線對健康有益。

柯志恩昨在政論節目《TVBS戰情室》調侃，謝長廷與謝志偉一樣，每次講出來的話都會讓民進黨立委「臉上3條線」。她指出，謝長廷2年前曾稱，台灣3座核電廠的水也是排到海裡，若是反對核廢水就該反核，「他每次就是配合著演出」。

柯志恩直言，謝長廷這次最讓人不能接受的一點，是當外界出現質疑他言論的聲浪時，他又將矛頭指向統派與大陸，然而，這次強烈抗議日本排放核廢水的國家與地區，除了大陸、港澳，還有韓國、菲律賓，甚至連日本自家的漁民也是如此。因此，柯志恩建議謝長廷要看清楚國際新聞，「不要在自己的腦袋瓜消化」。

柯志恩嘲諷，外界提出的疑慮是對於人體的健康，謝長廷的則是對抗大陸，並且保住他的位子，但日本是否會感激他的舉動，這點則需要打上一個大問號。