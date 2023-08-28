日本27日能在世界盃男籃賽逆轉擊退芬蘭拿下隊史首勝，也是本屆世界盃亞洲球隊首勝的最大功臣，就是4年前曾來台打過松山盃的173公分矮將河村勇輝，當被問到為何可以打出如此精采表現，他回答，「我覺得每個人都清楚渡邊雄太在世界盃抱持怎樣心態，我肯定想贏球，不讓他從國家隊退役。」

因為目前效力NBA鳳凰城太陽的渡邊雄太，曾在世界盃開打前表態，假如日本沒有取得2024年巴黎奧運門票，他就會選擇退出國家隊，如今隨著日本擊敗芬蘭，就算沒有辦法闖進世界盃16強，仍有機會以本屆世界盃亞洲戰績最佳球隊身分取得奧運門票。

不過河村勇輝在這場充滿歷史意義的世界盃勝利當中，確實扮演相當關鍵的角色，因為他不只攻下25分，且傳出9助攻，其中末節更是5投5中，包含三分球4投全進，個人包辦15分，是日本能從第三節還落後18分，卻在末節狂轟35分完成大逆轉的重要功臣之一。

現年才22歲的河村勇輝說：「我最近投籃表現並不好，一直讓球隊與那些信任我的人相當困擾，但所有人還是相信著我。」