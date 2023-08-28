劉璇擁有175公分高挑身材、亮麗外形，有如模特兒的她，是籃球員出身，還被封為「籃球女神」，劉璇近日則被直擊，身邊有男伴相陪，2人和友人聚會，連喝2攤、看起來有醉意，劉璇親暱扶男伴，一同牽手回住處。

根據《鏡週刊》報導，劉璇被直擊，身穿亮粉色小可愛、超短熱褲現身酒吧，劉璇解放白嫩胸口和長腿，好身材一覽無遺，她接著再到柯震東家開的ASYLUM酒吧續攤，劉璇最後和一名牛仔褲男一起離開，劉璇親暱扶牛仔褲男，手牽手走到路口搭計程車，最後兩人一起返回住處。

劉璇參加《大學生了沒》出道，積極參與《飢餓遊戲》、《天才衝衝衝》、《歡樂智多星》、《時尚玩家》等綜藝節目，也曾拍《PMAM慾望城市》、《恐怖高校生》戲劇。從小打籃球的劉璇，曾是HBL女將，擁有一雙長腿，好身材相當吸睛。

不過劉璇星途不順，2019年間和經紀公司簽下6年經紀約，但隔年就遭公司聲稱她私接業配，要求提前解約，並求償200萬，最後查無劉璇私接業配證明，判經紀公司敗訴。

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