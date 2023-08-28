YouTube動畫「山道猴子的一生」近期在網路上掀起熱潮，截至今（28）日早上8點40分上、下集皆已超過600萬次觀看次數。對此，新加坡媒體《聯合早報》分析，該片能有這麼多人觀看，或許也是反映出作者Eric Duan在說明欄寫下的「如有雷同，表示你也過得蠻慘的」。

《聯合早報》指出，從「山道猴子的一生」的畫面構圖、敘述結構和音質就可以觀察到，其並非是一部能登上大雅之堂的製作，另其台灣本土語境的呈現，更給不熟悉臺灣民情和文化的人設置了觀看門檻。然而對於該影片如此高的收看次數，該報導指出，換個角度思考，就是激起了台灣年輕人的共鳴，反映出他們內心的無奈。

報導中舉例，故事主角為了償還銀行貸款、信用卡債務，持續加班賺取更多的薪水，尤其是為了省錢更常常吃便利商店的食品。且在收入沒有成長的情況下，為了滿足內心的虛榮心不斷進行消費，進而過著入不敷出的生活。

《聯合早報》提出1統計數據，台灣平均薪資從2012年起至2022年的十年間，預估漲了24%左右，不過仍趕不上通膨的速度。以珍珠奶茶當作範例，在2012年的平均薪水，可以買下大約1097杯珍珠奶茶，然而到了2022年，下降到只能買853杯珍珠奶茶，薪資倒退了244杯珍珠奶茶。

除此之外，報導中也提到，根據台行政院主計總處公布的數據顯示，雖然2023年前六個月實質經常性薪資是正成長，但實質總薪資卻年減0.73%，這也是台灣近七年來首次出現負成長。

該報導一出之後，在PTT引發熱議，針對台灣和新加坡的物價對比，有台灣網友就在《八卦版》上公布1驚人數據，「新加坡的薪資，是台灣的3倍，中位數12萬台幣，物價比台灣貴，約是1.47倍，薪水300% 物價只有147%，為什麼這麼不科學？如果薪水300%，物價也是300%，那抵銷沒差啊，但是今天是薪水300%，物價147%，那根本超爽？」

此外，其他鄉民也紛紛表示，「好像能反駁又好像不能反駁」、「罵啥小，可是很中肯無法反駁你」、「錯誤連結，不過人家講的是實話，只是台灣人不聽實話」、「新加坡所得台灣2倍多，確實有資格說」、「哥布林玻璃心要崩崩了」、「外媒都看得到，就本國政府裝睡叫不醒」、「官方數據通膨世界最低 」。

不過也有民眾持不同意見，稱「鼻屎國沒有山道」、「亂講，要相信黨，不要信外國人」、「其實新加坡現在物價也漲得亂七八糟」、「拜託，黨說台灣經濟最好，股票大漲」。