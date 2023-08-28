日本24日開始排放「核處理水」後，福島、東京等地政府機構、餐廳、民間單位陸陸續續接獲來自中國大陸的抗議、騷擾電話，有餐廳甚至接到上千通電話，來電者用中文、英文、日文表明反對日本政府的決定，有些人辱罵「白癡」等字眼，這些電話讓日本人相當頭大，日本駐中國大使館已要求北京依法嚴正回應。

日本24日排放「核處理水」以來，東京公部門單位陸續接獲大量大陸抗議電話。

綜合英國廣播公司（BBC）、《產經新聞》、日本放送協會（NHK）等報導，日本24日排放福島「核處理水」以來，日本政府部門、學校、民間機構等陸陸續續接獲國碼為「86」的國際電話，例如福島一間餐廳至今接到超過1000通來自大陸的電話，福島市市長小畑宏26日也表示，市府2天內接到約200通電話，當地餐廳、飯店也有接到電話，其中有一間辦公室接到約100通電話，他說來電者都用中文對話，自稱是中國人。

福島一間餐廳老闆表示，24日核處理水排放後，隔日餐廳就接到大量來自中國的騷擾電話，每次通話持續幾分鐘，有些來電者還會辱罵「笨蛋」。

日本TBS電視台報導，大陸民眾來電痛罵：「你們為什麼排放汙水，你們這些白癡」、「把污染的水排放到海裡，你們是白癡嗎？」

日本TBS電視台播放騷擾電話內容，來電者痛罵：「你們為什麼排放汙水，你們這些白癡」、「把污染的水排放到海裡，你們是白癡嗎？」

不只福島，東京政府單位、餐廳、醫療機構也有接到反對核廢水排放的電話。

這些抗議電話不只用中文進行，有些人還會用日文、英文對話。

接到騷擾電話的福島餐廳老闆表示，無法原諒這些行為，福島市長小畑宏在臉書發文指出，核事故對福島造成損失，福島還得承擔善後的重擔，要求日本政府有所行動。

對此，日本駐中國大使館表示這些行為是「犯罪行為」，已敦促北京有關部門依法嚴正處理。