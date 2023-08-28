台積電確定赴德國德勒斯登（Dresden）設廠，總投資規模上看100億歐元（約新台幣3438億）其中德國政府有望補助一半的50億歐元（約新台幣1719億），此事讓美國晶片大廠格芯（GlobalFoundries，格羅方德）相當不滿，打算向歐盟提起申訴，話題引起PTT網友熱烈討論，許多人對於格芯的反應不意外，是台積電要面對的問題之一，後續還有很多狀況要處理。

格芯法務長Saam Azar受訪時表示，台積電的規模比格芯大十多倍，現在打算與格芯的3個主要客戶在旁邊生產晶片，直接跟格芯競爭，為此獲得巨額補貼，「這樣公平和恰當嗎？」格芯在歐洲最大的生產基地也在德勒斯登，已經在當地經營25年之久。

Saam Azar還批評台積電是一隻「被類固醇（補貼）養大的老虎」且台積電已經是晶圓代工龍頭，對台積電給予大量補助將強化台積電的主導力量。格芯已經向歐盟表達抗議，希望能審查台積電拿到的補貼是否合法，甚至希望德國政府也能給予類似的高額補貼。

PTT網友紛紛留言表示，美國廠之後，台積電海外設廠的考驗一個接著一個來，「完了，問題肯定一個接一個爆」、「不意外，等蓋完廠開始生產 接下來就是反壟斷法和勞工權益等GG了」、「日本社論也罵很兇阿，但政府沒管，就看決策者了」、「台積電去歐洲一定會被挑麻煩的，壟斷法很快找上門囉」、「下一個難題是工會了。」

此外，有人提到，格芯頻頻跳出來抗議，最大目的就是要更多補助，「GF只是想要更多錢而已」、「格芯就是想要錢啦」、「格芯自己先提升技術再說吧。」