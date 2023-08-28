荷蘭將提供烏克蘭多達42架F-16 戰機，以協助基輔對抗俄羅斯。而阿姆斯特丹做這項宣布時，選了當初迎回馬航MH17罹難者遺體的恩荷芬空軍基地（Eindhoven Airbase）。
據《商業內幕》（Business Insider）網報導，9年前，荷蘭恩荷芬空軍基地舉行了莊嚴肅穆的儀式，迎回MH17罹難者的第一批遺體。當年這架馬航班機在飛越烏克蘭親俄分離分子控制的領土上空時，遭俄羅斯山毛櫸飛彈（Buk Missile）擊落，導致機上298人全數喪生，而其中有196名乘客是荷蘭人。
馬航班機2014年在烏東頓巴斯（Donbas）被親俄分子擊落，而如今在俄烏戰爭中，當地也是戰況最烈的區域之一。荷蘭海牙法院2月說，他們發現「強烈的跡象」顯示，俄羅斯總統普丁批准使用事件中的山毛櫸飛彈系統。而8月20日，荷蘭總理呂特（Mark Rutte）就在恩荷芬空軍基地證實，在美國同意轉交戰機後，阿姆斯特丹將提供烏克蘭多達42架F-16，而這可能對2014年的慘劇有象徵意義。
荷蘭媒體公司RTL荷蘭（RTL Nederland）的烏克蘭專家柯林（Chris Colijn）說：「我認為，我們的政府很清楚地闡明了這關聯，因為他們在荷蘭迎回MH17乘客遺體的同一座機場接待了（烏克蘭總統）澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）」。他並指出，這場悲劇有助於荷蘭人設身處地去了解俄烏戰爭。
柯林說，當俄羅斯2022年開始攻打烏克蘭時，確實引發了荷蘭人的共鳴。而荷蘭會竭盡全力，以確保為烏克蘭伸張正義。
文章來源：The Netherlands gifted Ukraine a fleet of F-16 fighter jets 9 years after Putin's proxies blew MH17 out of the sky, killing 196 Dutch passengers
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