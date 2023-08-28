教育部國教署補助「高級中等學校適性學習社區推動校訂課程及彈性學習時間與大專校院協作共好計畫」，111學年計有39個適性學習社區提出申請，共補助246校，推動各校以動態、靜態、線上等多元方式辦理自主學習成果發表會，展現學生無限創造力、才華和對學習的熱情。

以雲林地區為例，「雲一區」由國立北港高中聯合國立北港農工、文生高中、巨人高中、蔦松藝術高中，以「海報巡迴展列車」方式至合作學校辦理4場成果靜態展，展出45件海報與2件實體成品，場內並設置專區提供師生留言互動。

「雲二區」由國立虎尾高中辦理聯合成果發表會，邀集揚子中學、永年中學、土庫商工及大成商工發表近50組作品，像是虎尾高中邀請虎尾科大、嘉義大學等師資協助自主學習，學生則在發表會中分享為校內活動及歌唱比賽設計文宣海報的自學「電繪」成果。

揚子中學邀請嘉義大學教授指導學生探討蜜蜂主題，藉由觀察蜜蜂生活習性、採收花粉等，融會貫通所學知識；永年中學和中正大學合作，指導學生研究無人機飛行原理，並利用圖書資源查詢相關文獻撰寫研究報告；土庫商工學生則自主研究吉他彈唱技巧，並創作自創曲「嘿！回頭看看」，發揮團隊合作精神。

「雲三區」由國立斗六高中與私立正心高中、私立維多利亞實中、國立斗六家商合作舉辦成果發表會，學生自由選擇現場口頭發表或靜態海報展覽，老師則線上同步參與學生口頭發表，讓學生在開放的發表空間分享學習成果，豐富學習模型。