本土劇男星馬幼興過去演出許多經典8點檔，包括《世間情》、《一家人》等，不過他卻在2016年遭演員唐少萱指控性侵，雖事後法院還給他清白，但「性侵」的標籤依舊跟著他好幾年，甚至演藝工作直接腰斬，僅能靠副業養家，讓他一度罹患憂鬱症，所幸有家人的支持，才讓他走出低潮，如今重返螢光幕前拍戲。

馬幼興2016年與一同演出《戲說台灣》的唐少萱交往，不過對方卻指控他性侵，雙方官司纏訟一年後，最後證明性侵一事只是女方捏造，但「性侵」2字卻烙印在他身上，根據《三立新聞網》報導，他坦言，當時自己因此罹患憂鬱症，須靠藥物控制，還不時想輕生，最後所幸馬幼興靠家人支持撐過。

至於工作方面，因演藝工作停擺，所以幾乎零收入，但為了生活他拿房子去借二胎、去貸款，此外，之後靠著副業餐廳養家的他，卻又碰到疫情，讓他無奈只能請員工共體時艱領半薪，自己也請房東讓他房租減半再減半，才度過那段時間。

如今走過低潮，他很感謝電視台與經紀人給予機會可以重返八點檔演戲，更擔任要角；他表示，自己目前算是有點百毒不侵，事情已經過去就放下，未來在感情上的事要處理好，現在也會比較有防人之心。

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