天后李玟（Coco）生前在節目《好聲音》擔任導師，但因為賽制不公多次與製作單位起衝突，甚至遭到節目組羞辱跌坐舞台，引起網友撻伐製作單位。陸陸續續有幾位學員跳出來公開內幕，其中包括李玟的學員王澤鵬、周菲戈等為她聲援，不過27日學員李在溪卻跳出來為節目主要澄清4點，被網友痛罵：「去跟李玟說。」

2023《好聲音》24強學員李在溪對於近日節目引起的軒然大波進行解釋，他列出4點，分別為「到目前為止，沒有為了上節目支付任何費用。」、「轉身沒有支付過費用；節目播出中盲選階段兩位導師的轉身，沒有為此支付任何費用。是金子總會發光的嘛，靠音樂說話咯。」、「參加節目沒有受到過導演組粗暴對待；從4月到現在，導演組老師很耐心負責，包括音響燈光妝發等現場錄製的老師，也都很專業，都在為呈現好的舞台一起努力，日常也都很nice。」、「參加節目食宿費用都由導演組支付的；導演組在錄製地安排了住宿，來回差旅也都是憑發票報銷的了。」此外，他強調這都是這個夏天發生的事。

不過這些澄清內容發出後，網友們並不買單，紛紛質疑他，「為什麼會自己說自己是金子？」、「你沒事吧？有人問你嗎？今年沒有不代表往年沒有，你沒有不代表別人沒有」、「你該當面和CoCo姐解釋一下，走好不送。」、「為什麼今天好幾個學員都開始澄清？」、「希望你不是被迫」、「有點此地無銀三百萬」、「支付寶給你力量了吧，可笑」