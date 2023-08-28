台北市長蔣萬安29日即將率團出訪上海，參與任內首次雙城論壇。而據了解，兩市將本屆論壇主題定調為「新趨勢、新發展」，進一步聚焦在智慧城市及環境永續等主軸，同時出席論壇的企業主名單，也有著濃厚的新創氛圍。據掌握，全球第一個達成零碳的美妝企業「歐萊德」創辦人葛望平、TAVAR台灣虛擬與擴增實境產業協會理事長孫志彬，以及台智雲AI超算加速器計畫執行長周秉輝等人都將隨團出訪雙城論壇。

台北上海雙城論壇，是民進黨政府執政後，碩果僅存唯一的官方交流平台。而在新冠疫情影響下，時隔3年首度舉辦實體論壇，也因此不少企業都爭相報名參訪，希望能在兩岸關係急凍、與身為「破冰船」角色的蔣萬安一與出訪，與中國大陸方面能有更多的溝通對話。

據了解，由於今年雙城論壇主軸定調為「新趨勢、新發展」，隨團企業的名單中也充斥著新創、AI、節能減碳等氛圍。除了推動減碳綠運輸的微笑單車董事長劉麗珠外，全球首個達成「零碳」的美妝企業歐萊德，其創辦人兼董事長葛望平也將隨團出訪。

至於針對AI人工智慧部分，台智雲AI超算加速器計畫執行長周秉輝、TAVAR台灣虛擬與擴增實境產業協會理事長孫志彬，輔仁大學副校長、輔大AI人工智慧發展中心主任謝邦昌，以及台大智慧醫療中心副主任李建璋等人都是隨團人員。

而此次蔣萬安率團出訪上海，除了參與雙城論壇外，也安排了許多市政參訪行程。包含參觀上海老港生態環保基地、上海城市規畫展示館、能源交易所等地點，也都扣合著這次出訪的「新趨勢、新發展」主軸。