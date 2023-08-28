莫迪說目前各國在關鍵礦物、稀土和其他重要資源上，正面對新殖民主義的挑戰。他指出部份地區有充足的重要資源，而其他地區卻沒有，但全人類都需要這些資源。
在這種情況下，若有一些國家擁有重要資源，卻不顧及全球責任，這將會促使殖民主義以新的模式出現在國際社會。
去年全球70％稀土產自中國，而中國占全球稀土加工產能至少85％。但在美國加強限制中國取得先進科技技術之下，中國今年限制用來生產電腦晶片等重要元件的鎵和鍺出口以反制，讓外界擔心中國接下來會有更多出口限制。
印度總理莫迪（Narendra Modi）27日在新德里舉行的20國集團工商峰會（B20）時表示，在全球朝著能源轉型目標方向走的時候，若擁有關鍵礦物的國家不願意負起「全球責任」，這就存在「新殖民主義模式」的風險。
莫迪說目前各國在關鍵礦物、稀土和其他重要資源上，正面對新殖民主義的挑戰。他指出部份地區有充足的重要資源，而其他地區卻沒有，但全人類都需要這些資源。
在這種情況下，若有一些國家擁有重要資源，卻不顧及全球責任，這將會促使殖民主義以新的模式出現在國際社會。
去年全球70％稀土產自中國，而中國占全球稀土加工產能至少85％。但在美國加強限制中國取得先進科技技術之下，中國今年限制用來生產電腦晶片等重要元件的鎵和鍺出口以反制，讓外界擔心中國接下來會有更多出口限制。
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