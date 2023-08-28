台北地檢署

檢調偵辦內政部營建署組長張之明涉貪案，涉 嫌居間擔任「白手套」的前立委鄭天財辦公室執行長張騰龍，因遭羈押後認罪，與營建署課長詹加欣均轉為「汙點證人」，並自動繳回部分犯罪所得，檢方今天偵結起訴，並請求法院若張騰龍日前在審理期間坦承所有犯行，並全部繳回其餘不法所得，量處適當之刑。

至於涉案的營建署課長詹家欣，因接受廠商招待，已在偵查中自白，並自動繳交犯罪所得，也成為「汙點證人」，請求法院量處適當之刑。

另涉案廠商陳登來，以行賄方式獲取政府補助款項，遭收押後坦認犯行，檢方亦請求法院量處適當之刑。

涉案的張騰龍是「力大生技」公司創辦人，力大公司是國內知名健康食品廠商，公司獲工研院轉投資，張騰龍先後擔任過多名立委的助理或執行長，在立院長袖善舞，本身擁有藍綠豐厚政商人脈。

桃園市調查處去年接獲廠商檢舉，指張騰龍在營建署辦理多項標案中，疑居間扮演白手套角色，為業者行賄官員，協助業者取得標案，桃園處即報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，檢調7月12日見時機成熟，收網逮人。