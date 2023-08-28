雷蒙多是近期第4位造訪中國的華府高層。

雷蒙多在上周五啟程前往中國前對記者表示，如果你想給這次的行程與使命冠上一個標語，那就是保護我們必須保護的，並表明我們能捍衛的。下周當我在中國時，我不會手下留情，但我打算務實一點。

周一和周二雷蒙多將在北京與中國官員舉行雙邊會議，然後前往上海。美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）也將隨行。

共和黨國會議員批評雷蒙多此行可能與中國成立工作小組商討美國的半導體出口管制。雷蒙多沒有證實將成立任何工作小組，但強調她會告訴中國官員「在國家安全問題上，我們沒得協商，我們不會讓步，也不會妥協」。

在談到美國政府提供補貼獎勵與稅負優惠，以協助美國企業擺脫對中國供應鏈的依賴並促進美國國內的半導體生產時，雷蒙多表示，我們在美國投資，並不意味著我們想與中國經濟脫鉤。

白宮自本月起禁止美國投資中國的半導體與微電子、量子運算及人工智慧等三大敏感技術領域，並將盡快敲定計畫，以收緊去年10月對中國祭出的先進半導體出口管制。

雷蒙多在出訪前與100多位美國商界領袖談過，並承諾會提出他們的擔憂，她表示，在中國做生意以及向中國出口有許多挑戰，中國的不公平貿易行為已經損害美國勞工與企業。

雷蒙多此行亦尋求促進兩國之間的觀光旅遊業。中國和美國本月達成協議，將美中兩國之間現有的航班提高一倍，但仍然只達疫前的一小部分。

雷蒙多表示，如果中國赴美旅遊業回復到2019年水準，將為美國經濟增加300億美元，並為美國帶來5萬個就業機會。

中國航空業在中斷4年後何時重啟波音737MAX飛機的交貨，是雷蒙多另一個工作要點。她在2021年曾表示，中國政府正在阻止其航空公司採購「數百億美元」的波音飛機。

波音公司表示，它已經準備好向中國航空業交付飛機，「只待時機到來」。