日系外資表示，市場擔憂AI預算增加下，AI伺服器將排擠到傳統伺服器商機，BMC(遠端伺服器晶片)將受到影響，有鑑於此，信驊股價自第三季開始股價出現修正，自6月開始修正幅度達17%。然而，正如最新的數據中心半報告中顯示，這種影響恐是2023年至2024年短期性，非AI伺服器的半島需求在2025年前就會陸續回溫。

日系外資指出，因為BMC在2022年過渡供貨，在AI伺服器支出排擠下，2023年伺服器出貨量估將年減20%，BMC產品量能將有50~60%的修正，2023年應該可以說是產品去化，因此，下修信驊今年每股獲利預估9%。

日系外資也點出，AI帶動趨勢向上仍被市場低估，隨著輝達(NVIDIA)第三代資料處理器(DPU)BlueField-3(BF3)2024年報到，透過低階AI晶片L40S也能將BF3作為互聯中介，信驊應已切入，且信驊已從新唐(4919)瓜分Google市占，故重申信驊買進評等、目標價3500元。