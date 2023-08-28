屏東霧台鄉飛龍瀑布今年5月間發生因雨溪水暴漲，造成5人死亡案件，屏東地檢署檢察官認定陳男、彭女、黃男、陳女及蕭男等5人死亡均為意外，家屬對死因均無意見，全案無他殺嫌疑，亦無應對死亡結果應負刑事責任之人，全案偵結。

屏檢調查發現，此次「飛龍瀑布溪降活動」參與成員中部分早已相識，並曾結伴從事溪降活動，因此由一人於社群網站臉書開啟活動頁，另在通訊軟體LINE成立群組，以便參與成員間彼此聯繫。

其中有人提出活動計畫供成員參考並討論行程細節，但所有成員均有編輯修改權限，且成員是各別自費參加，彼此間屬於自主同好一起參加活動，並無領隊及嚮導職務分工，非屬營利行為。

溪降成員純為結伴出遊，並非營利帶團活動，且溪降活動危險性不亞於登山、潛水等活動，為完成這危險性較高的活動，共同參與同伴必須彼此信賴、互助、照顧，以排除難以預測種種風險，形成法律上所稱「危險共同體」。

檢察官蒐證及徵詢專業人員調查結果，溪降活動的計畫內容，就活動天侯、路線、個人裝備、公裝、技術裝備等分配等規畫及動線均縝密，且參與成員多為具經驗或專業人員。另交通部中央氣象局於5月19日下午5時許發布屏東山區大雨特報。

而此溪降活動成員出發前是20日3時20分許，即解除大雨特報，隨後又於5月20日下午2時30分許發布屏東山區大雨特報、同日下午3時28分許至4時許30分許發布霧臺鄉大雷雨即時訊息，但活動成員早已抵達案發地點而猝不及防。

況且，活動計畫書中於出發前使用山友慣用的APP「Windy」中「METEOBLUE」模式，預測活動當天降雨機率為０，詎當天在事故發生地點氣象局佳暮村測站於下午2時40分許至3時40分許間竟降雨達102亳米，認天侯變化無常，而氣象預報本無法於事前完美預測及充分掌握，無事先防止結果發生的可能。

由於本件溪降成員間雖互具保證人地位，且事前計劃、分工規畫及參與者能力均屬完善，難認有應注意未注意之處，無奈天候變化遠超乎預期，溪降過程突遇暴雨猛流，造成5名死者均因溺水導致呼吸衰竭而死亡，其他生還者於過程中亦已盡力搶救遇難成員，因此認定5人死亡是因意外，並無其他應負刑事責任之人。