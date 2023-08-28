駐日代表謝長廷一席「微量放射性元素對身體有益」，被質疑是為日本排放核汙水開脫，遭在野圍剿，行政院長陳建仁28日指出，謝長廷已做出相關澄清和說明，而政府將嚴格把關，跨部會完善監控相關環境，及食品中的輻射含量，同時將檢測結果公開在資訊平台，請國人放心。

謝長廷日前在臉書分享日本仙北市出差行，提到311地震後，世人對放射性議題有些敏感，但微量放射性元素反而對身體有益，如北投溫泉、日本玉川溫泉含有微量鐳，研究對健康有益；由於日本24日起排放核汙水至太平洋，這番話被質疑是為日方開脫，但他事後強調，自己指的是溫泉中鐳的相關效果，而非核汙水。

對此，陳建仁上午出席「112年全國客家會議」時表示，政府一定會完善地監控相關環境，及食品中的輻射含量，並透過跨部會努力，嚴格把關台灣周邊的海水、漁產、所有生態環境樣本，以及從日本進口的魚類，同時把相關檢測結果公開在資訊平台上，向跟國人說明，政府一定會以最嚴格的標準來把關。

陳建仁補充，在資訊平台上，會以國家安全標準做最嚴格的把關，保障台海環境，以及國人健康和安全，請國人放心。