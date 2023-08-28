當老婆生氣時，有些男人為了想盡快平息怒火，會用盡方法逗對方開心，就算花再多時間也願意，《摘星工廠》運勢專欄指出，雙魚男、金牛男、天蠍男會耐心哄對方，同時會包容並且耐心應對，直到老婆氣消為止。

▍雙魚男

雙魚男天生細心，且同理心比較強，懂得設身處地站在老婆立場看待問題。面對大發雷霆或悶悶不樂的老婆，他們會包容並且耐心應對，也會好好傾聽，花時間哄對方，只希望不要生氣。

▍金牛男

金牛男做任何事都是按照自己的步調，面對生氣的老婆，絕不會隨意哄幾句就去忙自己的事，他們知道這只會加劇對方的鬱悶，而是會按部就班花時間陪在老婆身邊，耐心的配合做些事，小心翼翼的等伴侶氣消。

▍天蠍男

天蠍男有種執著的精神，假如老婆生氣了，會先繼續做自己的事，並且同時觀察老婆的狀態，若出現可以哄對方的機會，他們會默默的做那件事，或用挖苦戲謔的口吻破冰，緩和氣氛，只要天蠍男想哄，會耐心的等待機會，直到危機解除為止。