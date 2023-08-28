響尾蛇卡洛爾擊出三壘安打。（路透）

.@ellylacocoa18 nails the runner at home with a 99.7 MPH throw! 😮‍💨 pic.twitter.com/XYaROfjqkF — MLB (@MLB) August 27, 2023

響尾蛇台裔混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）28日幾乎跑出一支「場內全壘打」，他雖是有名的快腿，但他的場內全壘打不幸遭到紅人游擊手迪拉克魯茲（Elly De La Cruz）沒收，迪拉克魯茲飆出99.7英里（時速160.5公里）「火球」將卡洛爾觸殺在本壘前！

這球出現在第5局下半，卡洛爾兩出局時打成中外野深遠飛球，撞上圍牆落地，紅人中外野手弗里多（TJ Friedl）撿球回傳給「DLC」迪拉克魯茲，他再以火球直傳捕手史蒂芬森（Tyler Stephenson），翻身抓到了滑壘的卡洛爾。

紅人總教練貝爾（David Bell）稱讚說：「非常棒的守備，在大部分的情況卡洛爾都能夠得分，可以理解他選擇衝本壘，這需要3人完美的配合才能抓下來。」紀錄上是卡洛爾的三壘打，只是跑壘跑不過迪拉克魯茲的雷射肩。

這記傳球幾乎改寫大聯盟官方數據Statcast的最快內野助殺紀錄，不過原本的紀錄就是迪拉克魯茲自己創下的99.8英里，他本季已有8次助殺的球速達到95英里（時速152公里）。另外迪拉克魯茲是有名的大聯盟第一快腿，不折不扣的「強肩俊足」。

響尾蛇仍以5比2獲勝，卡洛爾第8局四壞保送之後盜二壘得逞，成為史上第4位達陣「20轟40盜」的菜鳥，前一位就是大名鼎鼎的「神鱒」卓奧特（Mike Trout），卡洛爾被視為國聯新人王的有力競爭者。