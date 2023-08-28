男星涂晨洋曾演出許多熱門八點檔戲劇，儘管已51歲依然保養得宜，未料卻在今年發現罹患大腸癌。讓他相當感概的是，明明平常不碰菸酒，也幾乎都吃水煮，還有定期運動的習慣，沒想到仍被癌症盯上。北投健康管理醫院副院長梁程超曾指出，大腸癌發展初期無明顯症狀，特別呼籲若為50歲以上、飲食較精緻、大腸癌家族病史等8類高危險族群，應盡早安排大腸鏡檢查。

涂晨洋近日上節目《健康點點名》接受訪問，闡述罹癌的心路歷程。他表示，在發現大腸癌之前，他一直很注重自身健康，平常向來不碰菸酒、燒烤，且吃大量蔬菜水果，甚至料理食物幾乎都只用水煮，還有定期運動的習慣，所以真的沒想到會被大腸癌盯上。

談起發現大腸癌的原因，涂晨洋提到，6月到醫院打疫苗時，護理人員告知有免費大腸癌糞便潛血檢查，他自嘲貪小便宜，當下聽到免費就一口答應。後來檢查結果出來呈陽性，醫院立刻幫他安排掛號，回診確認為大腸癌，所幸目前還是一期，已安排9月要再照大腸鏡，並把癌症部位割除。

醫師梁程超先前說明，大部分的大腸息肉與大腸癌發展初期，都沒有明顯症狀，往往容易被忽略。因此，他特別呼籲，若為50歲以上、肥胖、抽菸、飲酒、飲食較精緻、愛吃高油脂食物或加工肉品、有大腸癌家族病史者或曾有潰瘍性大腸炎或克隆氏症，皆屬於高危險族群，應提早安排大腸鏡檢查。

梁程超提醒，從腺瘤性息肉進展到大腸癌的時間約5～10年，若能提前檢查出腸內息肉的生長，並在其演變成腫瘤前切除，就能有效預防大腸癌。

大腸癌已連續15年蟬聯國人新發癌症人數之首，據最新統計，民國109年國內大腸癌發生人數1萬6829人、死亡人數超過6千人。由於大腸癌早期幾乎無症狀，國健署針對年滿50歲至未滿75歲的民眾，提供每2年1次定量免疫法糞便潛血檢查，若篩檢結果為異常者，最好進一步做大腸鏡檢查。

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