公牛「球哥」朗佐鮑爾跟《ESPN》名嘴史蒂芬史密斯之間的口水戰持續延燒當中！面對史蒂芬史密斯公開放話自己再也回不到球場，朗佐鮑爾28日再次回應，「外界噪音無法干擾我，我不在乎別人說我什麼，我只是不喜歡人們發布假新聞，尤其像他這種擁有廣泛媒體平台、能接觸且影響很多人的人。」

「對我自己來說，我很清楚自己要做什麼才能回歸，」從去年1月就沒有在NBA場上打過一場球的朗佐鮑爾表示，「我只是在一條路上做我每天必須要做的事情，一步一步走下去，我不會看得太遠，我知道在不久的將來，我肯定會回到球場。」

整個口水戰的起因，在於朗佐鮑爾先前發布社群媒體宣告，自己將因左膝軟骨移植手術缺席整個2023-24年球季，史蒂芬史密斯隨即放話鮑爾回不來了，甚至連站立都沒辦法，讓鮑爾發布泳池邊站立又坐下影片回擊，沒想到史密斯繼續嗆鮑爾只在演戲，因為史密斯的消息來源就是鮑爾的主治醫生。