香港男星王嘉爾（Jackson）起初以韓團GOT7成員出道，長相帥氣更具才華，隨著團體約滿不續，開始單飛不解散，受到許多粉絲喜愛。豈料，近日香港節目《戀講嘢》女嘉賓爆料自己曾與來自香港但在韓國出道的歌手交往，不料卻遭另一位女性來賓爆料該男歌手劈腿，據兩人透露的資訊，網友猜測這名男歌手應該是大名鼎鼎的王嘉爾。

根據港媒報導，最近談話性節目《戀講嘢》嘉賓Katrina（陳珮欣）透露，29歲時與一名香港出道的男歌手在兩人不紅時就認識，且就讀不同國際學校，對方在高三時就決定要去韓國當練習生，現在對方大紅後，IG上約有3千萬粉絲，Katrina還和主持人分享男星的照片，主持人當場也認證了對方是國際級歌手。

此外，Katrina透露當初男方在韓國受訓時，兩人靠視訊聯繫，訓練9個月後對方還有短暫返港3天，期間兩人還有約會，結束後雙方依依不捨，男方就在合照上簽名留念，還在紙條用韓文寫下，「不好意思，不能整天回你訊息」、「我真的好愛你」，最後男方出道後，她因為覺得兩人沒有未來，就不再與對方約會，不久後男方也退追她，這段戀情也就這樣劃下句點。

豈料，另一名嘉賓Ashina透露，自己曾在Katrina所透露的時間點在朋友聚會中見過這名男星，當晚唱完KTV後，這名巨星就與她的好友發生親密行為，且時間點幾乎吻合，與Katrina敘述的癡心模樣大相逕庭，種種線索都讓網友懷疑，這名歌手是擁有3256萬IG粉絲的王嘉爾。有網友相當懷疑這些爆料的真偽，紛紛提出幾點質疑，「十幾年前一張小紙條嶄新無褪色的保留至今？」、「剛學韓語的人給一個hker(香港人)寫韓語？？」、「居然一張合影都沒有？？」