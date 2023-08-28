中颱蘇拉位於鵝鑾鼻南南東方740公里海面上，逐漸轉北再轉西北接近台灣，中心可能不登陸，氣象達人彭啟明表示，很多人說蘇拉是個「俗辣」颱風，但它一點都不俗辣，外圍環流的閃電非常旺盛，依照最新預估路徑，大概花東、雲林以南縣市有點機會放颱風假，北部放假機會很低，但縱使沒被暴風圈掃到，風雨很強也是可能停班課。

依照最新預估路徑，大概花東、雲林以南縣市有點機會放颱風假。(翻攝自彭啟明臉書)

彭啟明在臉書表示，很多人說蘇拉是「俗辣」颱風，但其實蘇拉一點都不俗辣，它外圍環流的閃電對流非常旺盛，和正在發展的海葵相比差很多。依目前預測路徑已往南修，颱風中心可能在恆春半島南方海面通過，可能不會登陸恆春半島，但暴風圈還是會掃過，所以會受颱風暴風圈環流影響，當暴風圈碰觸時，將是颱風最強的時候，東半部及南部真的要預做準備，要關注後續發展。

彭啟明表示，預估今天深夜會發海上颱風警報，周二下午發陸警，區域包括台東、屏東、花蓮、雲林以南，周三、四（30、31日）是颱風影響最大的時候，受颱風外圍影響，最大風雨範圍落在台東、恆春，其次是花蓮、高屏。

究竟周三、周四有無機會放颱風假，彭啟明在早上的直播透露，按最新預報路徑，大概雲林以南有點機會，北部放假機會很低，不過像上次的杜蘇芮，有些縣市在暴風圈內，但縣市首長還是會看風雨預報，不見得一定會放假。除此之外，就算沒被暴風圈掃到，但風雨很強，也是可能會停止上班上課。