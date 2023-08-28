演藝圈闖蕩多年，小薰始終習慣收工後回到家裡和家人相聚。（石智中攝）

小薰的表演實力持續進步，戲路也越來越多元。（石智中攝）

小薰拿到金鐘獎時，帶獎座到墳前與亡母分享榮耀。（經紀人提供）

小薰（左起）一直是跟媽媽、爸爸住在一起。（經紀人提供）

第3屆「孝親獎」開始了，《中國時報》將陸續邀明星分享孝順父母的故事，並呼籲大家「行孝一定要及時」。近年在影視圈表現亮眼的黃瀞怡（小薰），與許多在都市打拚、追逐星夢的藝人不同，陪伴家人是小薰生命中的第一順位，所以她一直都是跟家人住，選擇從老家桃園通勤台北工作，34年未曾改變。

小薰從《我愛黑澀會》節目出道，不到20歲就成為公眾人物，當時爸爸開車載她跑通告，她偶爾也會搭公車，她說：「我其實對爸媽的依賴性滿重的，最好的充電就是回家，有時候拍戲累到說不出話，也寧願拖著身體回家。」

小薰家庭幸福美滿，爸爸總是用鼓勵的方式教育、媽媽溫柔又剛強，永遠面帶笑容，從來沒有看媽媽發過一次脾氣，而在這樣環境長大的小薰根本「壞不起來」，有過叛逆期但自認總是知道回家的路。

小薰的母親在2018年3月檢查出肺癌第四期，當時她的父母知道她在拍戲，哭完了整理好情緒才通知她，小薰說或許是有信仰的關係，家人並沒有那麼害怕面對死亡，就讓媽媽開心做她想做的事，同年10月，小薰的母親病逝。

小薰是陪著媽媽到最後一刻的，她回憶說：「我媽媽走的時候是凌晨在醫院，看到她的生命線慢慢變平，我就親了她的額頭，告訴她要跟著光走，我跟爸爸有一天也會過去找妳。」告別式的時候，她也跟媽媽說：「如果可以，我還要繼續當妳的女兒。」

覺得自己有好好的告別嗎？小薰說：「要我真的回想的話，要我重複100遍，都有太多的話想講、太多的話講不完，其實就是當她的女兒是非常好的事情，多講也是應該的、少講也是錯的，好好告別真的是好難的事情。」

母親離開後，小薰有種瞬間長大的感覺，「媽媽剛離開的時候有看過爸爸哭，我會覺得要允許他有這樣的情緒，他不行的時候，我不挺他，他要怎麼辦？我要擔任支持者的角色，如果連我也倒下，那家會垮吧。」像是媽媽身後事、留下的積蓄，小薰的爸爸當下並沒有情緒能好好處理，都是小薰在規劃。

小薰說因為跟媽媽一直生活在一起，在相處上沒有太大的遺憾，比較遺憾是事業上的成就無法跟母親分享，小薰母親離世後她才入圍台北電影節，更接連拿下金穗獎跟金鐘獎，「拿金鐘獎的時候，有拿獎座到媽媽墳前報喜，在墳前吃吃飯、喝一點點酒。」

小薰還分享，獲頒金穗獎最佳女演員當天，因碰上疫情頒獎典禮採線上舉行，「那次我入圍但我覺得不會得獎，睡到中午起來，結果夢到我媽媽慈眉善目的表情，她的身邊還有其他過世的家人，我看到媽媽的臉好清楚，醒來後回想媽媽是有什麼話要講嗎？可能她當時就已經知道我會得獎了。」

一路以來小薰始終把父母當成人生的榜樣，擁有正向的價值觀，她說：「有碰到任何困難，我都會想他們說過的話，低谷時會想到我媽媽慈祥的臉，她的教育讓我觀念很正確；很多帶過我的經紀人都說我企圖心不夠強，其實這也是我爸教我的，他告訴我該是我的我就要努力，但不是我的也無法去搶來。」

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