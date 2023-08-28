郭台銘宣布參選總統！高金素梅被點名擔任副手 最新發文回應了 @ChinaTimes ​

鴻海創辦人郭台銘今（28）日宣布，正式參選2024總統大選，還傳出副手現任無黨籍立委高金素梅。而高金素梅今在臉書發文，表示自己要選立委，並公布她總統支持「這人」。

高金素梅在臉書上回應，說她在7月14日，已經組成「山原高金素梅」與「平原陳政宗」組合，宣佈聯手參選，爭取一起進入立法院籌組「原住民黨團」。7月25日，她發佈「用熱情彌補遺憾」影片，在民族平等的路途上，仍有三個遺憾。

高金素梅指出，三個遺憾是遺憾原住民族尚未能「自治」，遺憾立法院没有「原住民族黨團」，遺憾無黨籍原住民立委只有她一個人孤軍奮戰，2024立委選舉，她與陳政宗將用熱情彌補遺憾。這條選舉道路已經走下去了，任何事改變不了這個方向，文末強調她們是一個團隊。

對於總統大選，她強調，她期待「兩岸和平」，期待「清廉政治」，期待「基層人民可以過好日子」，「我這一票會投給符合我期待的總統候選人。」