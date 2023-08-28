關注美股最新走勢，道瓊工業指數上漲247點，或0.72％，收在34,346點；標普500指數上漲29點，或0.67％，收在4,405點；Nasdaq指數上漲126點，或0.94％，收在13,590點；費半指數上漲14點，或0.41％，收在3,495點。

Fed主席鮑爾於全球央行年會表示，通膨仍然過高因此不排除進一步加息，相關訊息造成美股四大指數盤中下挫、全數翻黑。所幸，Fed主席最後也表達將謹慎操作的立場，緩和了市場對鷹派政策的擔憂。而且，Fed費城分行主席Harker認為，當前利率已處於限制性水準，即使不再升息，通膨也不會再次加速。相關鴿派訊號抑制10年期美債殖利率衝高回落，並提振四大指數翻紅走高、收盤全數上漲。

統一投顧表示，台股第四季經濟數據可望迎來有基之彈，下半年台股行情仍看旺。台股近期在半年線之上量縮整理，月均線得而復失，但半年線仍上揚，預期有撐，看好台股向上表態，靜待指數站上月均線，將會是波段好買點。

台新投顧指出，9月中旬將舉辦台北國際航太暨國防工業展，市場再次聚焦航太族群，加上全球航空客運回歸正常，波音與空中巴士的供應鏈拉貨與組裝速度加快，將進一步推升供應鏈業績。網通產業庫存去化完畢，拉貨力道隨網通基礎建設補助發酵而逐步轉強，帶動網通廠商出貨量與單價提升，營運規模擴大。

另外，蘋果iPhone 15新機預計9月13日發表，將升級主晶片、長焦潛望鏡頭、DRAM、鈦製機殼、充電埠等，可望刺激換機需求。