陳為民希望一直有戲拍，累積更多戲劇作品。（粘耿豪攝）

陳為民在電影《查無此心》中扮演刑警主管，對待下屬是愛之深責之切，現實生活中的他，已單身超過10年沒有談感情，他認為沒有人可以習慣孤獨，自己也是，當然很希望有個伴，「我也想交女朋友，但是條件就會比年輕時困難很多，我不可能跟20幾歲、30幾歲的人交往，我會是以結婚為前提，而且我也沒錢。」

陳為民說身為男人，看到欣賞的女生當然會上前要電話，但總是保持在某種程度的距離，「到這個年紀，要衡量的東西比較多，也怕拖累人家。」他透露，目前有一位心儀的對象是圈外人，自己有表達過愛意，但女方早有穩定交往對象，只能默默欣賞，「我有很明確的告訴她，如果單身我一定娶她！」

陳為民除了拍戲、上通告，也經營重機店做生意，他說會開店是想把時間用完、把自己的一天填滿，完全是單身漢的日常邏輯，「玩樂這塊我已經很滿足了，兩台重機都已經是夢幻車種了，只希望一直有戲可以拍，綜藝節目上到煩了，做得再好分數都是給到主持人，比較希望累積戲劇作品精進表演能力。」

《查無此心》探討移工在台的處境，像在台灣，外籍移工無法持有駕照，只能騎電動車，進而改裝電動車，愛玩車的陳為民說，自己曾在新竹騎車時，被移工騎電動改裝車「刷卡」超車，「其實看到他們改電動車很羨慕，他們連勞工都有能力改車子，我們都無法，我們每年都會去東南亞越南、印尼看他們的改裝車，他們改裝車比我們發達，我們連改都不能改。」