新竹市政府日前邀場務專家檢測新竹棒球場，本名陳時奮的旅美教授翁達瑞痛斥新竹市長高虹安將棒球場當政爭工具，追殺前新竹市長林智堅，更指美國職棒大聯盟（MLB）扮演幫凶，呼籲台灣球迷連署抗議，挨批鬧國際笑話，民進黨立法院團幹事長劉世芳28日指出，尊重MLB專業，相信對方不會涉及台灣內部選舉事務。

12億新竹棒球場爭議從去年選舉延燒至今，高虹安日前找來美國大聯盟（MLB）指定場務單位堪驗，專家提及新竹棒球場排水性能不良、石層顆粒及內野土壤成分不符職業標準，易造成球員傷害，市府正擬定解決方案中。

事隔兩日，翁達瑞透過臉書批評，美國職棒大聯盟竟扮演幫兇，引薦專家給高虹安，出借名號給新竹市政府，但MLB是運動團體，不應介入台灣政爭，更不應在民進黨與民眾黨之間選邊站，還要求台灣球迷加入抗議連署。

民眾黨昨日反批，那個「不敢用真名的教授」再次秀下限，將政治抹黑國際化，但新竹棒球場品質粗糙是事實，側翼卻不斷護航，還點名口口聲聲說熱愛棒球的民進黨主席、副總統賴清德，應約束側翼網軍，究竟賴是認同翁的說法，還是要繼續保持沈默，容忍台灣人的臉再次被丟光。