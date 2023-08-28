位於台南市中西區的「六千泓佐土產牛肉」是當地深夜排隊人氣美食，一名男子今在店家的Google評論發現一則評論，給5星的網友指店家的牛肉湯好喝，但不值得清晨4時50分到現場，花2個小時排隊，因此不會再光顧，老闆氣得在下方回嗆「去醫院、景行廳等地都需要排隊，說不排隊等同打臉自己」，貼文讓網友全看傻眼，發動到Google刷負評。

原PO今（28）日凌晨於PTT八卦版指出，半夜在Google搜尋台南小吃，看到有網友在「六千泓佐土產牛肉」的Google評論給5星好評並分享用餐經驗，該名網友稱清晨4時50分到現場排隊，6時20分入坐、6時40分牛肉湯上桌，僅花5分鐘就吃完離開，大讚牛肉湯好喝。

網友認為不值得花太多時間排隊喝牛肉湯。（圖／翻攝自Google）

業者第一時間回覆網友的留言相當嗆。（圖／翻攝自Google）

六千泓左土產牛肉清晨5點開始營業，凌晨3點開放領號碼牌，現場排隊的客人須等領號碼牌的30組客人用餐完畢才輪得到，他說「值不值得排隊就見仁見智了，當一次觀光客無妨，除非下次不用排隊，不會選擇再吃第二次。」

老闆則回覆網友留言說，「排隊值不值得看個人，若以您的觀念來說，那你看醫生、開刀等，千萬不要排隊喔！去景行廳也是要排隊的，那您排隊的話，等同您打您自己的臉，難道您的臉都不會腫腫的嗎？」

業者事後又再度修正留言內容。（圖／翻攝自Google）

老闆的回應令原PO看傻眼，「這種回覆也太噁心了吧？六千牛肉湯老闆都這樣講話的嗎？」原PO的貼文讓網友發動到Google刷負評，「老闆都不怕把自己的店拿來跟景行廳比了，沒差啦」、「嘴這麼臭，有夠難看」、「阿不然你要插隊嗎？」、「人家都給五顆星了，還能這麼嗆」、「嘴真臭，生意好成這樣有必要跟一個客人計較？」

實際到店家的Google評論查看該篇評論，業者把景行廳等難聽字眼刪除，還向留言的網友道歉，「在這跟您道歉，小編我不應該用這言論，對不起」。