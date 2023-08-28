台南六甲地方聞人「巡官」沈進忠驚傳病逝，享壽77歲。（照片／翻攝自六甲恆安宮）

已故軍火商許金德最強軍師、綽號「沈巡官」沈進忠，曾任台南縣第14、15屆縣議員、六甲鄉長，昨（27）日下午4時許驚傳因癌症病故，享年77歲。

沈進忠出身台南，早年跟隨知名軍火販子許金德闖蕩多年，並充當許金德身邊最出色的軍事。當年，沈進忠也曾以救護車載送整批槍枝，或是切割瓦斯桶將槍枝藏匿其中，以此躲避警方追緝。他足智多謀外，意氣風發時也常出入酒店，甚至攜雙槍插腰，因此於道上闖出「沈巡官」封號。

已故軍火大王許金德軍師、綽號「沈巡官」的68歲沈進忠逃亡7年，2015年終告落網。（照片 / 劉宥廷翻攝）

1995年，沈進忠遭許金德槍殺後，轉戰故鄉政壇，曾任改制前第14、15屆台南縣議員與六甲鄉鄉長。後因沈進忠於擔任民代期間仍開設職業流動賭場牟利，以及2007年因持貝瑞塔制式手槍、子彈14顆遭判刑7年，他拒不到案，台南地院發出通緝，最終入獄服刑。

多年前，沈進忠假釋出獄後，始終低調行事，並將全部生活重心投入於寺廟公益。

沈進忠昨（27）日驚傳病逝噩耗，令在地民眾深感錯愕。六甲恆安宮廟方對此表示：「本宮現任主委沈主委進忠先生，於(27)日下午功德圓滿辭世，了卻了牽掛與病痛，留下了他總是親力親為的身影，樸實的笑容與關心熱愛家鄉的情懷，讓我們無限的追思。天道有常，而命數無常；感念謝主任委員 一生功在恒安，功高而謙卑。請您跟隨媽祖 安心修行 感謝有您，感謝各界關心，目前廟務正常運作。恒安宮管理委員會，同哀。」