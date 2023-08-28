衛福部食藥署7月15日預告「苯巴比妥」及「氯二氮平」複方製劑將納入第4級管制藥品，最快9月上路，引發基層醫師反彈，衛福部長薛瑞元昨晚宣布暫緩2到3個月，待研議配套後再實施。薛瑞元今天進一步說明，由於基層院所需要重新清查及造冊，因此同意有緩衝期，但強調「仍有納為管制藥品的必要性」。

新北市幼兒園餵藥案已偵結不起訴，證實是烏龍案，但食藥署仍宣布將「苯巴比妥」及「氯二氮平」複方製劑納入第4級管制，醫療院所須依規定申請管制藥品登記證，詳細記載使用量、定期申報，若有違規將處6萬元以上罰鍰。此舉引發基層醫界反彈，認為恐損及民眾用藥權益。

薛瑞元今天上午出席「2023行政院生技產業策略諮議委員會議」會前受訪說明，基層醫療院所採健保制度下的日劑藥費機制，不管開什麼藥，一天就是給固定的錢，導致基層院所有時候開複方苯巴比妥藥物時就不申報，反正有沒有申報都是跟健保報的錢都一樣，因此衛福部發現藥廠出貨量和基層申報量有非常大的差距，這會造成很大的風險，恐不適當的流到市面上。

薛瑞元強調，如果沒有適當的在醫療上使用，苯巴比妥藥物就會變成毒品，為了避免司法機關不容易判斷，民眾誤觸法網或被冤枉，因此衛福部決定苯巴比妥藥物仍然要以管制藥品做管理。

薛瑞元指出，因為苯巴比妥複方藥中的苯巴比妥的含量是單方的3分之1或2分之1，2顆複方藥就等於是1顆單方藥了，「過去的管制方法不夠周延，因此把它納為管制藥品仍然有必要性」。但由於基層院所進了很多藥，需要重新清查造冊，且每天都還在使用，需要適應並建立內部管理制度，因此衛福部同意有緩衝期，讓他們做相關處理。

「苯巴比妥」及「氯二氮平」複方製劑原預計最快9月納管，薛瑞元指出，預估至少延2、3個月，但內容不太會改；衛福部屆時將與基層醫療聯繫，看看大家是否都已經準備好了。