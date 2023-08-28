三菱重工表示，由於高層大氣的風速情況並不理想，因此決定取消這次發射任務。這是日本登月火箭發射計畫的第三度被迫延後。
其原本計畫在26日發射，但因天候狀況不佳而延後至27日，然後又因同樣因素延至28日。
H-IIA第47號火箭這次身負兩項太空任務，除了要把登月探測器送上月球探索之外，還要把X射線太空望遠鏡送上太空。
繼印度完成其歷史性的登月任務後，日本若成功登月，即躋身全球登月國家前5名之列。
日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）原定28日當地時間早上9點26分，發射搭載登月探測器的H-IIA第47號火箭，但負責發射火箭的三菱重工的火箭發射部門，在預計發射時間前24分鐘在社交平台X（前身為推特）發文表示因天氣因素而暫停發射。
三菱重工表示，由於高層大氣的風速情況並不理想，因此決定取消這次發射任務。這是日本登月火箭發射計畫的第三度被迫延後。
其原本計畫在26日發射，但因天候狀況不佳而延後至27日，然後又因同樣因素延至28日。
H-IIA第47號火箭這次身負兩項太空任務，除了要把登月探測器送上月球探索之外，還要把X射線太空望遠鏡送上太空。
繼印度完成其歷史性的登月任務後，日本若成功登月，即躋身全球登月國家前5名之列。
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