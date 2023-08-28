三菱重工表示，由於高層大氣的風速情況並不理想，因此決定取消這次發射任務。這是日本登月火箭發射計畫的第三度被迫延後。

其原本計畫在26日發射，但因天候狀況不佳而延後至27日，然後又因同樣因素延至28日。

H-IIA第47號火箭這次身負兩項太空任務，除了要把登月探測器送上月球探索之外，還要把X射線太空望遠鏡送上太空。

繼印度完成其歷史性的登月任務後，日本若成功登月，即躋身全球登月國家前5名之列。