全台血液庫存安全量頻拉警報，台電輸變電工程處及北區施工處112年8月28日在辦公大樓中庭，再度舉辦愛心捐血活動，並邀請所在地中正區南福里許益明里長號召里民共襄盛舉，預估本日捐血量可超過100袋的目標。

台電北區施工處每年固定與台北捐血中心合作舉辦2次捐血活動，迄今已持續十多年，近5年雖受新冠疫情影響，累計捐血成果仍達616袋全血挹注血庫。生涯累積捐血超過60次的台電北區處處長張涵曦照例將帶頭捐出500cc，張處長有感於關著門做公益的效果有限，本次活動首度開放辦公室所在地中正區南福里的鄉親共同響應，特別感謝許益明里長熱情支持，讓愛心義舉能夠開枝散葉，愛與生命得以延續。

捐血好處非常多，不但能救人還能變健康，每一袋熱血不僅是延續一位病患的生命力，更是一個家庭新的希望，所以台電輸變電工程處及北區施工處的同仁平日雖忙於電網建設，為國家厚植強韌的生命力；但只要在身體狀況許可下，都願意挽起衣袖，響應捐血公益活動，尤其許多年輕新進同仁，勇敢地捐出人生第一滴血，更屬可貴。