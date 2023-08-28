教育部8月17日預告「校園霸凌防治準則」修正草案，兒福聯盟等民團今與立委攜手開記者會，質疑「倉促施行校園霸凌防治準則，把校園變法院？」民團指控，部版的修正草案強調納入輔導先行概念，但輔導篇幅比重卻銳減，且未有任何說明，又規定校方自行認定，恐有球員兼裁判的爭議，無法實際解決霸凌問題。

兒盟指出，教育部過往的霸凌準則，最為人詬病的就是「重調查輕輔導」，學校光應付準則規定就耗費大量人力、經費等行政成本，過程又缺乏輔導，導致學校變成為爭是非的法院，但教育部修正版本輔導篇幅比重降低，未有細節說明，反觀調查程序條文就高達21條，調查程序僵化，較不利學童和家長檢舉。

另外，教育部也未修正準則認定的模糊用詞，像是一次性肢體暴力或網路傷害都有納入準則，卻又規定要「超出一般社會通念可忍受程度」為前提，在缺乏客觀清楚解釋下，又全權交給學校在3日內自行判斷，恐衍生更多衝突。

台灣少年權益促進聯盟指出，修正草案將事件處理流程，改為先由審查小組決議是否受理，但小組成員都由校長指定，就算後續調查小組全是外聘委員、防治小組也加入學生代表，霸凌事件也可能不了了之。

台少盟也擔憂，修正案擴大適用案件類型，但現今校園霸凌防治業務均面臨經費不足窘境，多數學校預算花在聘請調查人員已不夠用，更遑論前端的防治或輕微案件調解，呼籲教育部負起編列預算責任，補足各學校所需。

立委陳琬惠批評，將調查真相當成重點，輔導變成類似調查犯罪的處罰形式，根本就是本末導致；立委洪孟楷質疑，教育部未多溝通就急就章強推上路，呼籲官員走出同溫層，採集各界意見，訂出學生權益優先、不徒增行政困擾、寬列教育經費的草案，健全教育體系。

立委王婉諭說，草案的「超出一般社會通念可忍受程度」為判斷，標準確實模糊，若學校霸凌小組功能不彰，校方一樣能規避程序，且法規的心理輔導應加上諮商，避免食物現場的輔導便宜行事。

對此，教育部回應，校園霸凌防治準則修正草案8月31日預告結束後，將綜整各界意見，做好配套，研議過程審慎擇取重點納入，目的在使調查處理機制明確，避免爭議，不宜以條文多寡，判斷準則偏重調查。

有關衍生的相關經費，教育部表示，國教署正規畫補助計畫，爭取預算編列，以利修正後順利落實推動，高中以下學校校事會議調查人才培訓、人才庫的建立都已著手規畫，另外高中以下學校師對生霸凌案件的調查處理，將適用或准用高中以下學校教師解聘不續聘停聘及資遣辦法，兩部法規發布施行須同步，後續將加速規畫。