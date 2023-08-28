鴻海集團創辦人郭台銘今（28）日召開「主流民意大聯盟記者會」，正式宣布參加2024總統大選。對此，國民黨籍雲林縣長張麗善開出第一槍，怒轟郭台銘先前還說要大家坐下來談，若宣布獨立參選，「沒有誠信，在野黨團結破口」。

郭台銘今早宣布獨立參選總統，不僅推翻之前承諾會支持侯友宜，也讓在野陣營再陷分裂危機，網友更吐槽喊「保送賴清德」、「恭喜賴桑」；而藍營雲林縣長張麗善稍早也開砲批郭台銘，指郭此舉這非但是沒有誠信的行為，也讓在野黨為團結而做出的努力前功盡棄。

張麗善稱其兄長雲林縣前縣長張榮味持續表達「團結合作才能致勝」，自己也認為「這是千古不變的道理」，同時一直以來的目標，就是要完成政黨輪替。

張麗善指出，國民黨參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲、郭台銘都是屬在野團體，大家是不是可以整合，分別扮演不同角色來促成合作，這個想法本來已有眉目，各方都願意坐下來談，現在因郭宣布參選，導致胎死腹中、無法執行，是一很不團結的表現。

此外，張麗善還提到，在野團結符合60％民眾的期待，所以大家都很積極在協調，郭也說過大家可以坐下來談，沒想到郭卻突然宣布獨立參選，讓之前的努力都白費了。