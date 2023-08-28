為樹立校長領導的典範，教育部每年辦理「校長領導卓越獎」選拔，今年得獎名單公布，共有20位校長獲選，包括高級中等學校組4位、國中組5位及國小組11位，共20位校長獲獎，將於11月17日在國立中正大學頒獎表揚。

教育部自2004年起辦理「校長領導卓越獎」選拔，今年共有63位校長獲各界舉薦參加複選（高級中等學校組13位、國中組15位、國小組35位），經邀請學者專家、校長、教師及家長等相關人士共同評選後，共有20位校務領導表現卓著的校長獲獎，每人均可獲得獎座與獎金20萬元。

「高級中等學校組」獲獎者是：台中市立新社高中校長歐靜瑜（112學年度任職台中市立第二高級中等學校）、國立台南高商校長黃耀寬、新北市立北大高中校長施雅慧、國立斗六家商校長許永昌。

「國中組」獲獎者是：新北市立溪崑國中校長徐淑敏、花蓮縣立化仁國中校長梁仲志、台南市立復興國中校長陳文財、台北市立信義國中校長蔣佳良、彰化縣立彰安國中校長林麗觀。

「國小組」得獎者是：新北市立修德國小校長陳俊生、屏東縣立青山國小校長曾昱山、台北市立明湖國小校長虞志長、新竹市立新竹國小校長胡如茵、台市立河堤國小校長林其賢、雲林縣立後埔國小校長黃麗鴻、台中市立健民國小校長張家馨（112學年學校更名為台中市立竹仔坑國小）、彰化縣立廣興國小校長吳寶嘉（112學年任職彰化縣立永興國小）、新北市立光復國小校長張明賢、嘉義縣立南新國小校長莊政道、桃園市立同德國小校長萬榮輝。

教育部表示，獲獎校長的領導方案將公開於「國民中小學課程與教學資源整合平台」（https://cirn.moe.edu.tw/），以提供各界觀摩與效法。