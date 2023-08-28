首任觀光署長人選確定！交通部長王國材今日證實是一位「擔任觀光局長時突破一千萬入境觀光人次」的人士擔任首任觀光署長，目前已經簽報行政院等待批核。雖然王國材未說出「周永暉」三字，但已呼之欲出。

「就是你們（媒體）猜的人吧（即周永暉）！」王國材今日上午參加「偏鄉共享運輸成果發表及跨部會資源整合研討會」之前接受媒體聯訪，被問到觀光署長人事時表示，觀光署長的人選經過很長時間討論，主要是9月15日掛牌之後，就要進入立法院，所以希望是一個對於之前觀光局、以及未來觀光署很了解的人來擔任，「包括台鐵公司（董事長人選）也一樣，」一定是要對業務很了解的人，要不然到立法院答詢，需要很多摸索的時間。

王國材表示，包括台鐵公司董事長、觀光署署長人選都已經確定，現在已經簽報行政院、尚待批核；期待觀光署成立之後，最重要短期目標是今年600萬、明年1200萬入境觀光人次，讓觀光人數持續往上，這是賦予新的觀光署長的任務。

「候選人我也跟他談過，過去他擔任局長的時候突破一千萬入境觀光人次，且一直增加，也做了很多國外行銷，這是這位候選人當局長時的表現，」王國材表示，關於首任觀光署署長人選考慮非常多，初步確定（周永暉）這樣的人選，現在送到行政院核定。

周永暉是交通部觀光局第11任局長，任期從2016年9月19日至2020年4月14日，國立交通大學交通運輸研究所博士，當初從交通部台鐵局長調任。